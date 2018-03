Delegado confirma que ônibus de caravana de Lula foi alvejado por tiro

LARANJEIRAS DO SUL (PR) – O delegado Fabiano Oliveira, de Laranjeiras do Sul (PR), confirmou ao Estado que um dos ônibus da caravana doex-presidente Luiz Inácio da Silva foi alvejado ao menos por um tiro. “Pelo menos uma das marcas é de arma de fogo”, afirmou. “Se as outras (marcas) são, apenas a perícia irá dizer.” Oliveira é o responsável pelo caso na cidade paranaense.

Segundo relatos de integrantes da caravana do petista, um dos veículos apresentava marcas de três tiros. Um disparo perfurou a lataria e outros dois atingiram os vidros. Ninguém ficou ferido.

Outro ônibus também foi alvo de um disparo. Um terceiro ônibus, o qual estava o ex-presidente Lula, não foi atingido. Após perícia, e com a confirmação de que os ônibus foram alvejados por tiros, será aberto um inquérito policial.

Por Estadão Ricardo Galhardo, enviado especial

