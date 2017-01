Delegado da PF não descarta prisão de Lula: ‘Pode surgir em 30 dias’

De acordo com Igor Romário, os inquéritos sobre o sítio de Atibaia e as palestras feitas por Lula devem ser concluídos em 30 dias.

“O timing pode ser daqui a pouco. Não vejo nem perda de tempo nem condescendência com o fato de se tratar um ex-presidente. O próprio juiz Sergio Moro já mostrou que ele não leva isso em consideração quando toma suas decisões. Esse timing pode ser mais para frente, pode não ser aqui, pode aparecer nas investigações que acontecem em Brasília”, complementou Romário de Paula, deixando em aberto o desfecho do caso.

“É complicado falar em perder timing. Os requisitos para uma prisão preventiva são bastante objetivos. Lá atrás, na fase 24 da Lava Jato, quando houve a representação do Ministério Público (condução coercitiva de Lula), não existiam os requisitos para um pedido de prisão do ex-presidente. Não acho que a gente perdeu o timing. Esse timing pode ser daqui a 30 dias, a 60 dias. A investigação que envolve o ex-presidente Lula é muito ampla”, disse o delegado federal que coordena as investigações da Lava Jato.

Ao contrário do que disse à Veja o delegado Maurício Moscardi Grillo, Igor Romário de Paula, delegado-chefe da Lava Jato, não acredita que a Polícia Federal tenha perdido o “timing” para prender Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, que está perto de concluir dois inquéritos contra o petista, a prisão do ex-presidente pode acontecer em “30 ou 60 dias”.

