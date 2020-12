Delegado da Polícia Civil do Pará se envolve em acidente no Ceará

A colisão entre dois veículos resultou na morte de um casal. Quatro ocupantes do carro do delegado foram encaminhados para hospital

Macio Ferreira / Agência Pará

O delegado da Polícia Civil do Pará Dmitri Teles Esmeraldo Diógenes, que atua em Santarém, no oeste do Pará, se envolveu em um acidente na BR-222, no município de Forquilha, na região norte do Ceará. Na colisão, um casal morreu carbonizado. A colisão frontal entre os dois carros aconteceu na noite desta sexta-feira (18).

A informação foi confirmada pelo diretor da 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém, o delegado Germano do Vale. Um dos motoristas tentou realizar uma ultrapassagem perigosa e bateu de frente com o outro veículo e por conta do da colisão o outro carro pegou fogo.

No carro do delegado, estavam quatro ocupantes e eles foram encaminhados para um hospital de Sobral distante a 10 km do local do acidente. Até o momento, ainda não se sabe sobre a gravidade dos ferimentos dessas vítimas.

A BR – 222 é uma rodovia federal que, estende-se atualmente de Fortaleza, capital do Ceará, à cidade de Marabá, no Pará, interligando, além de Ceará e Pará, os estados de Piauí e Maranhão.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil lamentou o ocorrido e informou que um representante da instituição está na cidade de Sobral, no Ceará, dando apoio à família do delegado Dimitri Diógenes, que é lotado em Belém e está internado em um hospital da cidade, juntamente com o filho.

Redação Integrada (com informações do Portal Estado Net)

19.12.20 13h10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...