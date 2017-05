Delegado de Tucuruí é vítima de tentativa de homicídio

O delegado Paisani estava em uma missão quando foi atingido por dois tiros de espingarda

Foto: Adepol/Facebook – O delegado da Polícia Civil Carlos Eduardo Paisani de Moraes foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (02) no município de Tucuruí, sudeste paraense. Ele foi atingido por tiros de arma de fogo enquanto perseguia um suspeito.

A Associação dos Delegados de Polícia do Pará (Adepol) informou em nota que a vítima, diretor da seccional urbana de Tucuruí, estava à procura de um homem suspeito de homicídio no assentamento Nova Esperança. Ao sair da viatura para continuar as buscas em uma área de difícil acesso, o delegado foi atingido por vários tiros de espingarda pelo suspeito, que estava escondido no meio do mato.

O delegado Paisani foi socorrido imediatamente pelos outros policiais e levado ao Hospital Regional de Tucuruí, onde está internado. Segundo a Polícia Civil, ele apresenta ferimentos da cabeça e no pescoço e, apesar de grave, o estado de saúde dele é estável. O delegado será levado de ambulância até Marabá, onde embarcará em um helicóptero do resgate aeromédico e trazido para um hospital de Belém.

Ainda em nota oficial, a Adepol manifestou repúdio pelo atentado contra a vida do delegado e se disse indignada “pela forma covarde e sem chance de defesa que o delegado (…) foi vítima”. O homem que atirou no delegado ainda não foi localizado, e a Associação reforçou que cobrará da administração pública medidas emergenciais necessárias para esclarecimento do caso.

