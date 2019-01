Delegado de Vitória do Xingu é afastado por se recusar a investigar crimes de estupro de vulnerável

(Foto:Reprodução)- Ele foi acusado de prevaricação por ter se omitido a realizar seu trabalho, mesmo após vários pedidos do Ministério Público

O delegado de Polícia Civil de Vitória do Xingu, no sudoeste paraense, foi afastado de suas funções por meio de uma medida cautelar expedida por decisão liminar da 1º Vara Criminal do município. O policial é acusado do crime de prevaricação, por quatro vezes,já que o delegado omitiu-se deliberadamente em investigar três crimes de estupro de vulnerável, e um homicídio, mesmo após diversas requisições e advertências do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Altamira, autora do pedido, obteve a decisão sobre seu recurso na última sexta-feira (25). Segundo o promotor de justiça titular, Mauro Messias, a Ação Penal foi a última medida possível contra o delegado. “Longe de configurar interferência indevida no trabalho da Polícia Judiciária, as requisições ministeriais contam em clara previsão legal, e representam importante instrumento fiscalizatório sobre a atuação policial”, afirma.

Segundo o promotor, mesmo após os ofícios dirigidos à delegacia e a notificação acerca da instauração de um Procedimento Investigatório Criminal no Ministério Público, o denunciado não compareceu e nem apresentou qualquer informação, escrita ou verbal ao MP. Com isso, quatro graves casos ocorridos em Vitória do Xingu não contaram sequer com uma investigação preliminar por parte do denunciado. “Ele demonstrou verdadeiro desdém pelos casos, tanto pela importante função policial quanto pela vida e dignidade sexual das vítimas, algumas delas menores de idade”, ressalta o promotor.

Por ocasião da liminar, o Poder Judiciário determinou a comunicação da decisão ao Secretário de Segurança Pública, ao Delegado-Geral da Polícia Civil e à Corregedoria da Polícia Civil, para as providências que entenderem cabíveis. O MPPA determinou a remessa de cópia integral dos autos da ação penal contra o delegado à Promotoria de Justiça em Altamira, com atribuição para o combate à improbidade administrativa.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...