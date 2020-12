Delegado é acusado de estuprar adolescente de 14 anos em delegacia

O delegado já havia sido denunciado por abuso de autoridade e chegou a ser afastado da delegacia.

Odelegado Fábio Bhering, lotado na delegacia de Buriti dos Lopes, interior do Piauí, foi denunciado à Corregedoria da Polícia Militar (PM) por estupro contra uma adolescente de 14 anos no município onde trabalha.

A PM cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do delegado em Parnaíba e encontrou uma arma do estado do Amazonas, que não estava registrada no nome do delegado, caracterizando posse irregular de ama de fogo.

A denúncia foi realizada pela família da jovem através de um boletim de ocorrência no início do mês de dezembro, Fábio Bhering chegou a ser conduzido para delegacia para prestar depoimento, mas não ficou preso e também não foi afastado de suas funções. O corregedor-geral da Polícia Civil, delegado Francis Eduardo, confirmou a investigação e disse que o delegado permanece exercendo a função normalmente até o fim do processo investigativo.

Em 2019, Fábio Bhering foi denunciado por alguns advogados por abuso de autoridade e chegou a ser afastado da delegacia de Luzilândia, também do Piauí, onde era lotado na época.



Foto: Divulgação/PRF

Por: Diário Online Com informações PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...