Delegado e filha são baleados após reação a tentativa de assalto no RJ

Também na noite desta quinta-feira foi assassinado o sargento da PM Eduardo da Silva Dias, o 52º policial morto este ano no Rio de Janeiro.

Um delegado aposentado da Polícia Civil, Evandro dos Reis José, e sua filha Lívia José foram baleados na noite desta quinta-feira (17) durante uma tentativa de assalto no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), Evandro foi abordado por criminosos na rua Doutor Xavier Sigaud e reagiu à tentativa de assalto.

Os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul do Rio. Uma criança de 1 ano de idade, que estava no banco traseiro do veículo alvejado, não foi atingida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Evandro já foi submetido a uma neurocirurgia e, em seguida, transferido para uma unidade particular. Já Lívia aguarda transferência para um hospital privado.

52 policiais mortos

O sargento da Polícia Militar Eduardo da Silva Dias, de 48 anos, foi assassinado nesta quinta também após uma tentativa de assalto. O crime ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Dias chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado grave, mas morreu durante a madrugada, segundo informações da PM. Ao todo, já foram assassinados 52 policiais neste ano no Rio de Janeiro, sendo 50 militares.

Fonte: Da Redação com Agência Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...