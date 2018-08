Delegado é suspeito de abusar de mulher de detento

Delegado de Icoaraci é suspeito de abusar de mulher de detento

Um delegado da Polícia Civil está sendo acusado de abusar sexualmente de uma mulher dentro da Seccional de Icoaraci, na tarde desta sexta-feira (10). A vítima, que prefere não se identificar, apresentou a denúncia a Corregedoria da Polícia durante a noite.

A mulher contou que foi a delegacia visitar um detento quando o delegado se aproximou, a convidando para entrar em uma sala. Ainda de acordo com o relato, o agente teria perguntado se “ela faria tudo pelo preso”. Em seguida, a vítima disse que o delegado se aproximou e cometeu o abuso sexual.

A vítima informou que conseguiu se livrar do agressor e fazer a denúncia logo em seguida ao suposto abuso. Houve tumulto no local quando um grupo de policiais militares fez a detenção do delegado.

Segundo a Polícia Civil, o delegado foi levado para apresentar depoimento na Delegacia de Crimes Funcionais (Decrif) durante a noite.

A Polícia Civil confirmou a abertura de um inquérito para apurar o caso e informou que em breve irá se manifestar sobre o assunto.

(Com informações de Toni Gonçalves/RBATV)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...