Delegado geral reúne com representante da Força Nacional em Belém

(Foto:Divulgação Polícia Civil) – O representante da Força Nacional, Major Biachini, esteve reunido nesta sexta-feira (18) com a cúpula da Segurança Pública do Pará, para tratar sobre a vinda da tropa ao Estado. Durante o encontro, ele recebeu um relatório com o cronograma e plano de atuação produzido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e visitou a estrutura que será disponibilizada para que a Força Nacional estabeleça sua logística.

A vinda de Biachinire ao Pará foi determinada na última quarta-feira (16), pelo ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, ocasião em que o governador do Estado, Helder Barbalho, juntamente com o secretário de segurança pública, Ualame Machado, estiveram em Brasília para reforçar o pedido de apoio da tropa. A medida é uma alternativa para agilizar o envio dos agentes, enquanto permanecem mobilizados no estado do Ceará, a fim de traçar o detalhamento da estratégia que será implementada no Estado com a chegada da Força, em princípio com prazo fixado para mês de março.

Uma vez finalizado o projeto de atuação, tanto por parte do Sistema de Segurança do Pará, quanto da Força Nacional, o documento será encaminhado ao ministro Sérgio Moro para a autorização e em seguida publicada uma portaria. A partir disso, ocorre então a mobilização da tropa e o deslocamento ao Estado.

“Enquanto aguardamos esse trâmite burocrático, a publicação da própria portaria e mobilização do efetivo, nós continuamos aqui no Estado do Pará com a intensificação de ações de combate à criminalidade e reforços com a utilização de efetivo de jornada extraordinária, utilização de viaturas administrativas para o policiamento ostensivo, de efetivo que está retornando de outros órgãos aos quais estavam cedidos, além da utilização de aeronaves do Graesp”, afirmou o titular da Segup, Ulame Machado.

Com informações da Segup

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...