Delegado mata a mulher em Perdizes, na zona oeste de SP

Um delegado assassinou a mulher, juíza do Trabalho, a tiros em Perdizes, na zona oeste de São Paulo neste domingo, 20, e se matou em seguida. A Polícia Militar foi ao local por volta das 6 horas, após denúncia de que havia um cadáver no apartamento do casal, na Rua Tucuna, em condomínio de alto padrão.

O delegado Cristian Lafredi era funcionário da a Assembleia Legislativa paulista, mas estava afastado do trabalho. Ele e a magistrada Cláudia Zerati, da 2a Vara de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, tem uma filha, ainda criança. Ainda são investigadas as causas do crime.

Ao Estado, o irmão do delegado, Cristiano Lanfredi disse que o irmão passava por “depressão profunda”. “Ele estava sob tratamento médico e afastado do serviço desde o ano passado, depois que a mãe morreu“, contou.

delegado-mata-esposa-perdizes-01: Delegado mata mulher em Perdizes, na zona oeste de São Paulo © Veja SP Delegado mata mulher em Perdizes, na zona oeste de São Paulo

Um amigo da família, que pediu para não ser identificado, disse ter ficado “muito surpreso” com a notícia. “Eles tinham um ótimo relacionamento. Foi um baque saber disso. A família está toda traumatizada“, comentou.

Por Veja São Paulo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...