Delegado que investiga grilagem de terra,queimadas e agressão ao meio ambiente denuncia perseguição política

(Foto:Reprodução)- Delegado “Francymar” investiga ,grilagem,invasão Terras e queimadas em Castelo de Sonhos,denuncia perseguição politica para tira-lo das investigações.



Segundo o delegado que postou um vídeo nas redes sociais denunciando perseguição, vem sofrendo consequência do excelente trabalho que desenvolve no distrito de Castelo de Sonhos.

Delegado Francymar, é responsável por investigar a morte do Sindicalista Alenquer e recentemente concluiu a investigação do sumiço do trabalhador rural “Bigode” no assentamento Terra Nossa.

“Em castelo de Sonhos investigou grilagem de terras dentro da Flona Jamanxim onde levou três pessoas para cadeia”.

Segundo o Delegado no inquérito, que cuida , ás investigações envolvem políticos, ligados ao Partido do Governo do Estado do Pará, que querem a saída dele.

Em vídeo Francymar fala nome do Governador Helder Barbalho que segundo ele, Helder conhece da competência e do trabalho dele como delegado nesta região.

Em grupos de WhatsApp, publicaram em apoio ao Delegado. veja;

BOM DIA, DENÚNCIA, UMA VERGONHA PARA NOSSOS DIAS ATUAIS!

O delegado do distrito de Castelo de Sonhos, Dr Francimar, comunidade que fica a mais de mil Km de Altamira, esteve com a redação da Direita Progresso hoje 17/10/2019, ás 11h00, e fez revelações bombásticas sobre perseguições políticas que supostamente vem sofrendo em consequência do excelente trabalho que desenvolve nesse distrito…

Sou testemunha do trabalho sério e honesto desse profissional e não podemos aceitar esse tipo de situação nos dias atuais. Peço aos companheiros,amigos, simpatizantes que compartilhe o máximo que puder, não podemos ficar de braços cruzados….

Francymar, divulga que o crime organizado age na região, que se cometeu algo errado com sua função, para denuncia-lo, que não tem medo de ameaças, que vai continuar investigando os casos e que políticos que o perseguem podem ter envolvimento com a contravenção. Políticos que faz incentivo este tipo de crime na região tentaram remove-lo. Graças as pessoas do Bem eu continuo na região,divulgou.

Assista ao Vídeo;

O Delegado ficou responsável por investigações importantes como a morte do líder sindical Alenquer, Grilagem de terras em UCs (Unidades de conservação), e o desaparecimento do trabalhador rural Bigode no assentamento Terra Nossa, que culminou com a prisão de pessoas envolvidas ao Partido do movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Novo Progresso e no estado do Pará, onde nomes de políticos foi citado nos procedimentos.

