Dema apreende galos usados em briga de rinhas em Belém.

Foto: Divulgação (Polícia Civil) -Policiais civis da Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema) apreenderam 22 galos usados em rinhas de briga em Belém. A apreensão divulgada nesta quinta-feira (3) aconteceu na última terça-feira (1º), depois que a polícia recebeu uma denúncia por meio do Disque-Denúncia (181). As aves foram encontradas em uma residência na travessa Angustura, bairro do Marco.

Os galos eram mantidos em viveiros e apresentavam sinais evidentes de maus tratos. De acordo com a denúncia, os animais passavam por mutilações como o corte dos esporões. Ao todo foram encontrados 50 aves em viveiros na residência.

As aves ficaram guardadas em espécie de jaulas em formato de caixas, com grades de ferros. Além dos esporões cortados, os animais apresentavam outros ferimentos. No local foram encontrados objetos usados em rinhas de brigas como esporões metálicos e anabolizantes administrados aos animais para fortalecê-los.

O responsável pelo imóvel foi conduzido até a sede da Dema, onde foi autuado por crime de maus tratos em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Pelo fato de o crime não prever prisão em flagrante, o acusado foi liberado e vai responder o processo na justiça. Segundo a Polícia Civil, entre setembro e outubro deste ano, 90 galos de briga foram apreendidos em Belém.

Por ORM

