Demanda do consumidor nortista por crédito cresce 10,4% em 2018

De acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, a quantidade de pessoas dos Estados nortistas que buscou crédito cresceu 10,4% em 2018. Este resultado superou a alta de 6,0% que havia sido registrada em 2017 e tornou-se o melhor desempenho da busca de crédito pelos consumidores dos últimos sete anos.

Na passagem do mês, o resultado de dezembro interrompeu dois meses seguidos de variações negativas, com elevação de demanda por crédito de 2,9%. Em todo o País, os consumidores aumentaram em 6,9% a busca por crédito em 2018 – ante 4,9% dos doze meses de 2017. Este também é o melhor desempenho desde 2012.

Segundo os economistas da Serasa Experian, a manutenção da taxa de juros em patamares historicamente baixos, a inflação sob controle, a melhora dos níveis de confiança dos consumidores e mesmo a discreta redução da taxa de desemprego impulsionaram a procura por crédito pelos consumidores durante o ano passado.

Na análise regional, a demanda por crédito dos consumidores avançou com mais intensidade em dezembro de 2018 em relação ao mesmo mês anterior no Centro-Oeste (14,0%), seguido pelo Nordeste (13,7%), Norte, Sul (4,1%)e Sudeste (3,8%).

Em 2018, a procura do consumidor por crédito apresentou variações positivas em todas as faixas de renda: avanço de 20,5% para quem recebe até R$ 500 por mês; de 5,5% para quem ganha entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais; e 5,5% para os que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000 por mês. Já nas rendas mais altas, os avanços na procura por crédito no acumulado do ano de 2018 foram: 4,3% para a faixa de renda entre R$ 2.000 e R$ 5.000 mensais; 3,4% para o consumidor com renda entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês e de 3,8% para quem ganha mais de R$ 10.000.

Por:Thiago Vilarins/Sucursal de Brasília

