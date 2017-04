Demetrious Johnson finaliza Wilson Reis e iguala recorde de Anderson Silva no UFC

Demetrious Johnson enfrentará Wilson Reis no UFC Kansas (Foto Diego Ribas) – A luta principal do UFC Kansas contou com um recorde curioso em jogo no octógono. Ao enfrentar o brasileiro Wilson Reis em sua décima defesa do cinturão dos pesos-moscas (57 kg), Demetrious Johnson buscava igualar a marca histórica de Anderson Silva, que imortalizou seu feito entre os médios (84 kg). Mas, a partir deste sábado (15), sua marca não á mais única.

Com um jogo preciso, o americano caminhou para trás e se manteve longe do raio de ação do desafiante nos primeiros momentos de cada round. No entanto, a cada oportunidade dada, fosse com uma tentativa de queda, de clinche ou uma sequência de cruzados, o campeão respondia com golpes de saída que pouco a pouco minaram o gás de Wilson.

Defesas de quedas perfeitas levaram o brasileiro à exaustão, assim como cruzados no contrapé e chutes baixos garantiram a confiança necessária para que, no terceiro round, quando já dominava por completo a disputa, Demetrious se arriscasse a lutar no chão com o brasileiro, especialista na arte suave.

Por cima, ‘DJ’ se mostrou mais inteiro. Seguidos golpes, passagem de guarda, montada a nova avalanche de abriram caminho para um justo armlock que deu números finais à disputa. Invicto entre os moscas, o americano terá em seu próximo desafio a oportunidade de quebrar a marca de Anderson e se isolar no quesito com um novo recorde histórico.

Com 12 triunfos seguidos no cage, DJ iguala também a marca de Georges St-Pierre, atrás apenas de Jon Jones,com 13, e de Anderson Silva com 16.

Confira os resultados do UFC Kansas:

Demetrious Johnson finalizou Wilson Reis no 3º round;

Robert Whittaker nocauteou Ronaldo ‘Jacaré’ no 2º round;

Alexander Volkov venceu Roy Nelson por decisão unânime;

Rashid Magomedov venceu Bobby Green por decisão dividida;

Aljamain Sterling venceu Augusto ‘Tanquinho’ Mendes por decisão unânime;

Anthony Smith nocauteou Andrew Sanchez no 3º round;

Ketlen Vieira venceu Ashlee Evans-Smith por decisão unânime.

Por Ag. Fight

