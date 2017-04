Denarc apreende cerca de 20 quilos de maconha em Castanhal, no Pará

Dois suspeitos foram presos em flagrante e apontados como os responsáveis pela venda da droga. A maconha e os suspeitos foram levados para a sede do Denarc, em Belém.

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) apreendeu no município de Castanhal, no nordeste do Pará, mais de 22 quilos de maconha do tipo “limãozinho”, modificada em laboratório. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (25).

Na ação, a polícia também prendeu em flagrante dois homens suspeitos de serem os responsáveis pela venda da droga que abasteceria Belém e região metropolitana. A droga e os presos foram levados para a sede da Denarc, na capital paraense.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

