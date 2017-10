Dentista atropela capivara, cai em represa e morre afogado

Bombeiro observa carro de Luan Farchi imerso em represa do rio Sapucaí, depois de acidente

Um caso de animal na pista fez mais uma vítima fatal na região no fim de semana. O dentista Luan Farchi, de 30 anos, morreu afogado após atropelar uma capivara, que entrou na frente de seu carro na rodovia Fábio Talarico, perdeu o controle da direção e caiu em uma represa.

De acordo com informações das polícias Civil e Militar de Guará, na noite de domingo, Luan e a namorada, a estudante Letícia Menegueti, de 19 anos, voltavam para Franca após passar o fim de semana na casa do pai do dentista, em Barretos. O motorista, que teria atropelado um animal, não conseguiu evitar que o seu Fiat Punto caísse na água.

Ainda segundo a polícia, Letícia conseguiu sair da água, foi amparada por populares que passavam pelo local e escapou com vida. Ela foi socorrida até a Santa Casa de Guará com ferimentos leves e passa bem.

Já Luan, que também saiu do veículo, não conseguiu chegar à margem, se afogou e morreu. Seu corpo foi localizado na manhã de ontem pelo Corpo de Bombeiros de Orlândia. Além do casal, havia uma cadela dentro do Punto. Ela foi localizada às margens da represa e saiu ilesa do acidente.

O corpo do dentista, que morava na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca, foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Ituverava. Depois, liberado para seus familiares e levado para São Tomás de Aquino (MG). Seu sepultamento, segundo informações da funerária da cidade, aconteceu às 21 horas dessa segunda-feira.

Agora, as circunstâncias da fatalidade serão apuradas pela Polícia Civil de Guará.

Esta foi a segunda morte na família de Luan Farchi por afogamento. Isso porque, de acordo com uma testemunha do acidente (leia mais em texto nesta página), a irmã da vítima também morreu afogada há alguns anos.

Fonte: gcn

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...