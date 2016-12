Denuncia – Concessionária pinta asfalto da Orival Prazeres com tinta ruim

O Jornal Folha do Progresso esta tentando contato com responsável da empresa.

O empresário foi enfático, diz que “não precisa ser especialista para verificar que a aplicação é feita com tinta ruim e não alcança objetivo da obra porque deixa o asfalto liso e não é perceptível à noite”. “Como cidadão que pago meus impostos, não posso concordar com esse uso (da tinta), como eleitor tenho que reclamar das nossas autoridades que aceitam de tudo em nossa cidade, em especial aos vereadores que nada fazem somente recebem salários, enfatizou.

A denuncia foi feita ao Jornal Folha do Progresso , por empresário que relatou sobre o assunto. “Isso tinha de ser banido é completamente errado, uma gambiarra”. A prefeitura de Novo Progresso tem que agir, o que fazem nossos vereadores, só recebem salários e aumenta salários, e nada fazem, sequer fiscalizam uma obra que esta visível as deficiências, isto é um desrespeito, comentou empresário.

Os veículos, assim, passam em alta velocidade sobre uma superfície lisa (porque a tinta tira a rugosidade do asfalto) e pouco perceptível durante a noite (porque é escura -=sem brilho) em diversos trechos da avenida. Especialistas dizem que, devido à baixa aderência e à baixa visibilidade do material, fica comprometida principalmente a visibilidade, em pouco tempo vai desaparecer.

A concessionária “Pavienge” , responsável pela recuperação das avenidas Orival Prazeres e Isaias Antunes e da rodovia BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso, tem adotado um tipo de pintura no asfalto que desrespeita os riscos de acidente. Em primeira observação após a denuncia, em menos de 20 dias que foi realizado a pintura, encontramos um trecho nas proximidades do Castanha Supermercado, onde a tinta esta desaparecendo, a empresa usa uma tinta de péssima qualidade ou a aplicação esta incorreta.

