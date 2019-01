Denúncia leva polícia a prender dupla que vendia cigarros e remédios contrabandeados no PA

Várias caixas com remédios foram encontrados com duas pessoas em Monte Alegre — Foto: PM de Monte Alegre/Divulgação

Foram apreendidos produtos que seriam comercializados em Monte Alegre, Prainha e Alenquer.

Duas pessoas foram presas em flagrante após uma denúncia à polícia informando sobre vendas de produtos contrabandeados na região oeste do Pará. As prisões e apreensão de material aconteceram em Monte Alegre na noite de terça-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas de Santarém estavam vendendo e abastecendo o comércio de remédios e cigarros sem notas fiscais em Monte Alegre. As próximas cidades que receberiam a carga eram Prainha e Alenquer.

A PM fez rondas e encontrou o veículo com a carga no bairro Planalto. O carro foi vistoriado e os policiais encontraram 5 caixas com cigarros, 5 sacos com tabaco e várias caixas de remédios e outros produtos.

Por não apresentarem as notas fiscais, as duas pessoas foram levadas para a delegacia, prestaram depoimento e ficarão à disposição da justiça.

Por G1 Santarém — Pará

