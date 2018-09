Denuncia leva policiais militares pra cadeia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A informação que chegou até a redação do Jornal Folha do Progresso [não oficial] que o Sargento Pimentel, Cabo Luis,, Cabo Francisco, Cabo Mizael e outro policial (não teve nome revelado) tiveram a prisão decretada após depoimento em Itaituba nesta terça-feira(18), eles serão transferidos para Belém.

Ao menos cinco policiais militares suspeitos de envolvimento com crime organizado e extorsão foram presos após denuncia ao MP (Ministério Publico) , uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado, levou os polícias para Itaituba e a justiça manteve a prisão dos denunciados após serem ouvidos, todos de Novo Progresso.

You May Also Like