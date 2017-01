Denúncias da população ajudam em mais de 20 mil investigações no Pará

Segup divulgou balanço de ligações feitas ao Disque-denúncia 181.

Cerca de 18% das ligações são trotes, o que é crime.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) divulgou um balanço da contribuição da população em investigações policiais através do Disque Denúncia da polícia em 2016. Segundo o governo, o telefone 181 recebeu mais de 37 mil ligações no ano passado, das quais 22.829 auxiliaram em investigações policiais.

O Disque-denúncia foi criado em janeiro de 2006, para permitir que a população repassasse informações para a polícia de forma segura. A central telefônica é adminstrada pela Segup, e todas as ligações recebidas pelo número são sigilosas, gratuitas e anônimas.

“Reforçamos sempre que o serviço 181 é seguro para o repasse de informações sobre qualquer tipo de crime e forma de violência. A Central de Chamadas não está atrelada a qualquer sistema de monitoramento ou identificação de chamadas”, disse Cibele Sette Câmara, diretora do serviço.



Cibelle Sete Câmara, diretora do Disque Denúncia 181 (Foto: Divulgação / Agência Pará)

Auxílio inestimável

De acordo com a Segup, graças a denúncias feitas para o número 181 a polícia conseguiu prender suspeitos de assassinato e desarticular esquemas de tráfico de drogas, localizando, por exemplo, um submarino que estava sendo construído para transportar entorpecentes perto de Vigia, nordeste do estado.

“O serviço 181 é investigativo. Por exemplo, digamos que alguém saiba de um carregamento de drogas que está chegando em determinado lugar e quer avisar a polícia. Nesse caso, ela pode usar o Disque Denúncia. Já quando a situação é de um assalto em curso, uma ocorrência de incêndio ou mesmo um acidente de trânsito com vítimas, aí sim, ela pode acionar o 190, cuja atuação é voltada para o atendimento de casos de urgência e emergência, via de regra”, explica Cibele.

Das denúncias recebidas pelo telefone da Segup em 2016 a maioria foi relacionada ao tráfico de drogas: foram 10.905 ligações. Mas o telefone também ajuda a localizar fugitivos: 1.231 cidadãos usaram este canal de comunicação para denunciar o paradeiro de pessoas procuradas pela polícia. Denúncias de roubos e perturbação de sossego também são recorrentes.



Cerca de 18% das ligações recebidas pelo telefone 181 em 2016 foram trotes, diz Segup (Foto: Divulgação / Agência Pará)

Trotes criminosos

Apesar da utilidade do serviço, a secretaria lamenta a quantidade de trotes recebidas no telefone. Segundo dados da Segup, 18% dos registros feitos no Disque-Denúncia são trotes. Vale lembrar que comunicar falsamente um crime é contra a lei, e o responsável pode ser punido com até um ano de prisão.

Felizmente a quantidade de trotes vem diminuindo. “No ano em que foi criado, 2007, o Disque Denúncia recebeu mais de 40 mil ligações, sendo que desse total apenas sete mil davam conta de informações verídicas. Em 2011 o número de ligações atendidas saltou para quase 134 mil, das quais 21 mil eram consistentes. No ano passado, atingimos 59% de denúncias anônimas válidas, o que corresponde, em números absolutos, a 28 mil de um total de 47 mil”, enumera Cibelle.

De 2007 até 15 de dezembro do ano passado, 717 mil denúncias já foram registradas pelo Disque 181. Dessas, 182.495 foram atestadas como verdadeiras. “Ainda enfrentamos a questão do trote, agora bem menos frequentes. As crianças são as que mais fazem ligações falsas, mas temos muitos adultos fazendo isso também, o que é lamentável”, conclui a diretora.

