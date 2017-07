Depois da mão criminosa, internautas tem nova teoria sobre incêndio

Absurdo!!!! Quem tem medo de manifestação??? A favor da nossa região e da livre expressão… A manifestação única forma de reivindicar nosso diretos e mostra ao mundo nosso sofrimento e o descaso do governo com a região!! Eles não querem protestos!!!! Quem destruíu as viaturas na cachoeira foi estado Islâmico!! (palavras retirada das redes sociais facebook e Whats App).

Após um caminhão-cegonha carregando com oito viaturas que seriam entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) em Santarém foi incendiado na madrugada desta sexta-feira, 7, na BR-163, no distrito de Cachoeira da Serra, município de Altamira, internautas usam das redes sociais (Facebook e WhtsApp), para divulgar o incêndio e de forma outra brincam com ocorrido.

As caminhonetes, já adesivadas com o logo do Ibama, iriam substituir veículos com dois anos de uso do órgão que atuam na fiscalização, mas ficaram completamente destruídas. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Federal já está na região e investiga o que está sendo considerado pelo Ibama como um atentado contra o órgão.

Para imprensa (estadão) , Luciano Evaristo, diretor de Proteção Ambiental do Ibama, disse que os carros pertenciam a uma locadora, com a qual o órgão tem um contrato de leasing, que prevê substituição a cada dois anos e seriam entregues à gerência-executiva do Ibama em Santarém (PA). “Essa ação não tira o nosso poderio, os carros antigos vão continuar sendo usados”, afirmou.

Segundo Luciano Evaristo, a ação foi organizada por grupos que temem que a presença de fiscais ambientais na região impeça a prática de crimes relacionados ao desmatamento ilegal.

Ele acredita que quem cometeu a ação tenha interpretado que os novos carros estavam sendo enviados para intensificar ações na região. “Era só para trocar os antigos. Mas agora sim eu vou intensificar as operações lá. Foi um atentado contra o Estado e não vamos aceitar isso. Vamos dobrar o efetivo na região. Eles deram um tiro n’água”, disse.

Evaristo explicou que a inteligência do Ibama já conseguiu identificar alguns suspeitos, os nomes já estão na mão da PF. O IBAMA não descarta a sua teoria de que o incêndio de Cachoeira da Serra poderá ter tido mão criminosa.

Para um dos lideres do movimento que bloqueia a rodovia BR-163 em protesto contra o Veto do Presidente Michel Temer da MP 756 o incêndio se criminoso foi um ato isolado.

Internautas satirizam o ato no sentido de Cada Ação tem uma Reação” postaram montagens com maquinas destruídas pelo IBAMA e compararam com as viaturas destruídas na cacheira.

Para o Presidente dos Produtores rurais de Novo Progresso Agamenom Menezes é um indício de que ao menos o incêndio pode não ser criminoso.

Agamenom postou que depois da acusação criminosa, postou nova teoria sobre incêndio;

A teoria do Presidente dos Produtores Rurais nas redes sociais de que o incêndio de Cachoeira da Serra pode ter sido provocado pelos agentes federais ambientais com objetivo de obter mais recurso do fundo Amazônia! “suspeição” de que o incêndio teria tido “mão criminosa”.

*Por Favor a controvérsia é grande se o IBAMA queima as carretas de veículos deles para intensificar as ações aqui a região não procede esta foto dupla de cada ação uma reação. Por favor vamos ser coerentes nas nossas declarações. Retirem urgente estes postagens só peso por favor! divulgou.

Outros anunciaram a chegada das viaturas e mostraram fotos dos veículos em cima dos caminhões cegonhas.Veja as postagens;

Internautas mostram viaturas do IBAMA chegando e saindo destruídas…



Agora foi a vez do Facebook ..



Outros trazem nova teoria é sustentada, aos fatos recentes e cotidiano na rodovia Br-163 , caminhões incendeiam por si, caso que ocorreu recentemente em Novo Progresso quando o caminhão bi trem foi destruído por ter incendiado o pneu por ter lona de freio presa. explica o internauta;“Isto pode ter originado esta situação”, aponta, defendendo, por isso, que “era bom que se averiguasse”.

Quanto à sua primeira teoria de “mão criminosa” no incêndio, versão do IBAMA, se acusa devido o forte movimento na rodovia BR-163 onde caminhoneiros e outros veículos estão parados a uma semana sem poder chegar ao porto de Itaituba e os protestos são em favor da Redução da “Flona Jamanxim”, que vai ao desencontro das ONGs e do e dos países que sustentam a fiscalização ambiental no brasil. Outro fator que deve ser levado em conta que se refere “na data que antecederam o incêndio, a rodovia foi bloqueada em protesto no distrito de Castelo de Sonhos num raio de 38 quilômetros de onde ocorreu o incêndio do caminhão cegonha.“Isto quer dizer alguma coisa”? O IBAMA reagiu rapidamente bloqueando todas as madeireiras da região, teria sido provocado pelos madeireiros?

A verdade que seja certo ou errado ao postagem que o presidente do sindicato dos Produtores Rurais citou deve ser levado em conta até que se prove ao contrario, até porque o IBAMA já anunciou que vai intensificar a fiscalização na região!

“Enquanto isto; vamos aguardar a investigação para responder todas as indagações da população” -Gostaria que fosse descoberto tudo, tudo sobre aquele incêndio”….

Vamos Aguardar.

