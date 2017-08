Depois de 4 dias, jovem que desapareceu é encontrado, diz mãe: ‘alívio’

Segundo parentes, jovem foi encontrado no Mato Grosso pela Policia Rodoviária Federal

O jovem Denilson, de 16 anos, que desapareceu da residência da família em Novo progresso na ultima segunda-feira(07) , foi localizado na manhã desta quinta-feira (10). A informação foi passada ao Jornal Folha do Progresso em áudio no WhatsApp pela mãe do jovem, Josy do salão.

O jovem foi avistado por moradores em um restaurante no distrito de Vila Isol, ontem na companhia de um motorista de caminhão e de outro jovem; seguindo viagem para o estado do Mato Grosso.

Nesta manhã ele foi encontrado na cidade de Sorriso no estado do Mato Grosso , ele esta na Policia Rodoviária, disse a mãe. “Essa notícia me deixou muito feliz”. É um alívio. Foi encontrado agora de manhã e aparentemente está bem. Agradeço a Deus por isso, porque pedi muito a ele que meu filho fosse encontrado , agradeceu as mensagens recebida , graças a Deus esta tudo bem, finalizou.

