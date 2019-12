Depois de discutir com esposa, homem ateia fogo em carro e atinge residência em Sinop

Por:Visão Notícias – segunda-feira 30 de dezembro de 2019 às 07:07 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações uma briga de marido e mulher teria motivado a raiva no homem e ele teria ateado fogo na casa que era de madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas no veículo, que ficou totalmente destruído. Os moradores conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

Foto por Fernanda Caso / Pedro Ribas – Um carro Fiat Uno foi incendiado propositalmente por um homem depois de brigar com a esposa. O fato ocorreu na noite deste domingo (29) em uma residência na Rua Principal do bairro Novo Jardim em Sinop-MT. Além do carro, parte da casa também pegou fogo.

