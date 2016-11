Depois de perder 8 quilos, Mary Silvestre posa sem roupa.

(Foto: Raoni Carneiro/R2assessoria/Divulgação) – Ela é a estrela de uma campanha de joias.

Mary Silvestre está em ótima fase. Depois de perder oito quilos em uma dieta inusitada, a dieta japonesa, ela foi convidada para posar para a campanha primavera/verão da designer de joias Daniela Brizolari. A ex-coleguinha e funkeira posou sem roupa para as lentes do fotógrafo Raoni Carneiro mostrando as peças.

“A ideia da campanha é valorizar as joias, por isso optaram por eu posar sem vestir nada. Assim somente os assessórios chamam a atenção do olhar”,disse Mary Silvestre, que se prepara para lançar sua primeira música romântica. “Não sou essa mulher fatal o tempo todo, tendo meu lado romântico e quero mostrar isso escrevendo minha música”, disse.

Por: Ego

