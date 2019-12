Depois de vender rifas para pagar viagem, santarenos conquistam medalhas em mundial na Bahia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Edson Ferreira de Araújo é atleta faixa roxa leve e foi campeão nas categorias até 70 kg sênior 2; absoluto livre; e no NO-GI categoria master 2 peso de até 73kg. Ele retorna a Santarém no dia 13 de dezembro.

Para bancar a viagem, o trio precisou vender rifas, feijoadas e contou com ajuda de amigos e parceiros. Apesar das dificuldades, eles retornam com a sensação de dever cumprido.

Edson Ferreira e Clara Fernandes subiram no pódio cinco vezes. O atleta Caio Oliveira também viajou com a equipe representando Santarém, mas não conseguiu colocação.

Representantes da Pérola do Tapajós em um mundial de Jiu-Jitsu na Bahia, dois atletas conquistaram medalhas de ouro na competição realizada no domingo (8) em Salvador. Mas, até o grande dia da disputa foi preciso uma mobilização entre amigos para que os lutadores conseguissem viajar e representar Santarém no tatame.

