Deputada recebe cabeça de porco com peruca loira e relata ameaça de morte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Portal Notícias ao Minuto)

A deputada eleita Joice Hasselmann, do PSL, recebeu um presente um bem estranho, em sua casa. Uma cabeça de porco junto com uma peruca loira foi enviada para ela. A Polícia Cívil de Sao Paulo iniciou uma investigação para descobrir quem é o responsável pela brincadeira nada agradável. Clique AQUI “Estamos ouvindo testemunhas e tentando fazer levantamento de impressões digitais da encomenda”, disse o delegado José Mariano Araújo Filho. A deputada falou que durante a campanha eleitoral, precisou mudar de endereço quatro vezes por conta de ameaças. “Passei 20 dias dormindo escondida em uma clínica médica, numa maca”, revela Joice.

You May Also Like