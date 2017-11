Deputado Chapadinha é pego pelo Robô que fiscaliza desvio e abuso de dinheiro público

Fonte: Blog Do Xarope. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Neste domingo (05), o Fantástico exibiu uma matéria sobre cidadãos que se organizam para fiscalizar o desvio e o abuso de dinheiro público por parte de diversos parlamentares e um destes grupos criou um robô que mapeia os gastos suspeitos de serem abusivos pelos deputados federais. Logo depois da reportagem divulgar o perfil do robô, criado para divulgar o que ele encontra de suspeito, acharam um das postagens que pergunta por um almoço do deputado Chapadinha (Podesmo-PA). O deputado paraense ainda não respondeu que tipo de prato foi esse que ele comeu e mandou a conta para nós pagarmos.

