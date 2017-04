Deputado do Pará diz que está sendo ameaçado de morte por milícias

“O relatório da ONG internacional Global Witness destaca que o Brasil e Camboja são os países mais afetados pelo problema. A entidade estima que aproximadamente mil pessoas foram assassinadas por essa razão na década passada. O Brasil tem uma liderança vergonhosa nessa estatística, com uma estimativa de 365 casos de assassinatos de líderes conservacionistas no período”, destacou Bordalo, , lembrando os assassinatos de Chico Mendes (há 28 anos), Irmã Dorothy Stang (há 12 anos) e dos extrativistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo (há seis anos).

De acordo com o deputado, ameaças que decretam a sua morte, de familiares e pessoas próximas, apareceram após o julgamento de dois comandantes de milícias da chacina o corrida no Guamá, em novembro de 2014.

O deputado Carlos Bordalo (PT) denunciou que está sendo ameaçado de morte por milícias, em pronunciamento feito na manhã desta quarta-feira (5) na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O parlamentar é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alepa e foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias.

You May Also Like