Deputado estadual sofre acidente de carro em Baião.

Veículo capotou depois que motorista de Celso Sabino (PSDB) tentou desviar de animal que atravessou pista em estrada entre o município e Breu Branco

O deputado estadual Celso Sabino (PSDB), o motorista e um assessor sofreram um acidente de carro em uma estrada do município de Baião, nordeste paraense, no início da tarde desta quinta-feira (15).

A caminhonete em que o deputado estava capotou depois que o motorista tentou desviar de um animal que atravessou a pista de terra batida da estrada.

O carro foi parar dentro de uma área de mata após capotar três vezes. Por telefone, o próprio deputado informou sua assessoria de imprensa que ninguém ficou ferido. Os ocupantes do veículo tiveram apenas escoriações leves e foram para um hospital da região.

A assessoria do parlamentar informou que os três foram socorridos por populares e em seguida foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco. Todos já receberam atendimento médico e passam bem. O carro já foi retirado da mata.

Celso Sabino estava no município de Baião em atividade parlamentar e seguia de lá para a cidade de Breu Branco.

Atualmente Sabino é presidente da comissão de Turismo e Esporte da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), que trabalha para fomentar os dois setores no Estado. Ele foi eleito pela primeira vez ao cargo de deputado estadual em 2010, pelo Partido da República (PR).

Já como parlamentar, liderou a campanha do ‘Não’ no plebiscito que decidiu pela não divisão do Pará. Nas eleições de 2014, Sabino foi novamente eleito deputado com 40 mil votos.

