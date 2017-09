Deputado paraibano espalha lixeiras com foto de Bolsonaro na orla de João Pessoa

Na parte de baixo da lixeira estão as hashtags #BOLSOLIXO e # FORATEMER. Também na parte de baixo está a logomarca referente ao mandato do deputado Anísio Maia.

Na lixeira estampada com uma foto de Bolsonaro, a boca aberta do parlamentar funciona como local para receber o lixo.

O deputado estadual paraibano Anísio Maia (PT) espalhou pela orla de João Pessoa neste domingo (24) lixeiras com a foto estampada do deputado carioca Jair Bolsonaro (PSC). De acordo com o site Tambaú 247, a ação aconteceu na 16ª Parada pela Diversidade LGBT+.

