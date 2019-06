Deputados aprovam empréstimo para servidores em qualquer banco

(Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)-Até então, apenas o Banpará estava autorizado a conceder este tipo de crédito consignado

Foi aprovado, na manhã desta terça-feira (18), o Projeto de Lei Complementar, de autoria do deputado estadual Ozório Juvenil (MDB), que possibilita aos servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas do Estado, acessar empréstimo consignado a partir de qualquer banco e cooperativas de crédito. Até então, eles só podiam emprestar recursos consignados por intermédio do Banco do Estado, o Banpará.

O PLC foi aprovado por todos os 23 deputados que participaram da sessão, e agora será avaliado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, a quem compete a a decisão de sancionar ou não o Projeto.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...