Deputados do Pará fazem votação secreta para conceder título de cidadão do Pará a Sérgio Moro

A Assembleia Legislativa do Pará deve apreciar um Projeto de Decreto Legislativo que concede título honorífico de cidadão do Pará ao ministro da Justiça Sérgio Moro.

Sérgio Moro pode ser agraciado com título honorífico de cidadão do Pará (Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil)

