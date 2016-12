Deputados reelegem presidente da Alepa para terceiro mandato

Trinta e dois deputados reelegeram na última terça-feira (6), para o terceiro mandato consecutivo, o parlamentar Márcio Miranda (DEM) como presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém.

Durante a eleição no plenário Newton Miranda também foi escolhida a nova Mesa Diretora, que passa a ter em sua composição os deputados Cilene Couto (1ª vice-presidente), Miro Sanova (2º vice-presidente), Cássio Andrade (1º secretário), Fernando Coimbra (2º secretário), Airton Faleiro (3º secretário) e Soldado Tércio (4º secretário).

“Fica um novo desafio para este momento que se apresenta a vida nacional, para os políticos em geral: que consigamos ficar em sintonia com as ruas, em sintonia com a sociedade, manter a união com os outros poderes, com independência, com respeito, mas também, procurarmos sempre o diálogo”, reiterou o presidente Márcio Miranda.

A eleição para o segundo biênio (2017 – 2019) da 18ª legislatura foi conduzida pela atual 1ª secretária, deputada Ana Cunha, obedecendo aos critérios do Regimento Interno da Alepa e com a inscrição de chapa única. Permaneceram em plenário apenas os parlamentares e os servidores envolvidos diretamente com a reunião preparatória.

Em duas votações secretas, os deputados foram chamados em ordem alfabética para preencherem as cédulas na cabine e depositá-la na urna, devidamente verificada pelos líderes dos partidos com representação na Alepa.

Por G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...