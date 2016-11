Derf realiza maior apreensão de caminhões roubados em MT

Após a recuperação de uma carreta com placas clonadas que estava abandonada no setor Industrial em Sinop, os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop conseguiram localizar na tarde de hoje (28) um desmanche repleto de caminhões e carretas em uma chácara no bairro Novo Jardim.

Esta já é considerada a maior apreensão (recuperação) de caminhões do estado, podendo ser a maior do Brasil, ao todo 20 veículos foram encontrados pelos policiais. Caminhões oriundos de vários estados do país.

No local os suspeitos adulteravam os veículos para que pudessem transitar com placas de outros veículos. Nenhuma pessoa foi presa até o momento.

Os investigadores começam a identificar os verdadeiros donos dos caminhões para devolver o bem.

