Desaba parte do telhado da UPA de Santa Isabel do Pará

Local estava com funcionamento restrito desde a última semana por problemas estruturais. Ninguém ficou ferido

Uma parte do forro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município de Santa Isabel do Pará, no nordeste do Estado, desabou na tarde desta sexta-feira (13). Justamente por apresentar problemas estruturais, o local estava com funcionamento restrito. Ninguém ficou ferido.

Uma das responsáveis pelo local, a doutora Débora Jares, conversou com a reportagem do portal ORM News e se mostrou indignada com a situação estrutural do local. ‘Esta UPA é nova. Foi inaugurada há apenas quatro meses, ainda na antiga gestão. Era para estar tudo novo ainda’, falou.

Porém, Jares contou que o grupo que está administrando o local encontrou problemas no prédio logo nos primeiros dias de visita. ‘Vimos rachaduras e até goteiras e ficamos preocupados. Por conta disso, decidimos tirar o funcionamento 100% da UPA e deixá-la operando apenas na missão de encaminhar os pacientes para o hospital municipal. Vendo o que aconteceu hoje, vejo que foi uma decisão sábia!’, frisou.

O Hospital de Santa Isabel do Pará registrou a chegada de cerca de 130 pacientes por dia vindos através do encaminhamento da UPA nesta última semana. Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, a Prefeitura de Santa Isabel informou que tomará as medidas para resolver a situação.

