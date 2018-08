Desabamento faz duas vitimas no Garimpo Agua Branca

Dois mortos em desabamento de terra no garimpo Água Branca. Segundo informações de populares, uma grande quantidade de terra apanhou de surpresa alguns garimpeiros que trabalhavam em um barranco. Dois deles foram soterrados. (Foto:Reprodução)

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (30). Uma escavadeira hidráulica (PC) foi utilizada para remover o barro (melechete) na tentativa de encontrar os corpos.

Veja o Vídeo dos amigos tentando tirar as vítimas.

Já no fim da tarde, o corpo de um dos garimpeiros, que não teve o nome revelado, foi encontrado. Até o fechamento desta matéria, as buscas pelo segundo corpo ainda continuavam. O corpo do garimpeiro foi velado na comunidade.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações do repórter Mauro Torres.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br