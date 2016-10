Desaparecida – Alessandra Ramos é encontrada no Maranhão

Após mais de 20 dias desaparecida, a adolescente Alessandra Ferreira Ramos, 16 anos, foi encontrada pela família, neste sábado (15), no município de Buruticupu, no interior do Maranhão.

Segundo Alex Ramos, pai de Alessandra, a adolescente foi localizada após informações repassadas diretamente a ele.

Ele contou ao DOL, por telefone, que já encontrou com a filha e que Alessandra está bem. “Ela só estava um pouco machucada porque caiu da moto”, disse.

O pai informou ainda que estava seguindo, na noite de hoje, para a delegacia de Açailândia (MA), onde iria apresentar o homem que estava com a adolescente.

Em uma das últimas pistas sobre o sumiço de Alessandra, a jovem teria dado entrada, no dia 24 de setembro, em uma pousada no município de Zé Doca, também no Maranhão, na companhia desse homem. Segundo a família, ele assediava a adolescente há algum tempo.

Alessandra foi dada como desaparecida desde o dia 23 de setembro, após sair de uma programação de jogos escolares no Serviço Social da Indústria (SESI), localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua.

(Antônio Santos/DOL)

