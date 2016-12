Desaparecido desde terça -Empresário é achado morto a tiros

De acordo com as informações iniciais da polícia, pelas características, a hipótese é que o crime tenha ocorrido por execução, mas a Polícia Civil vai investigar o caso. Por G1 Santarém

O corpo foi achado por uma equipe de busca contratada pela própria família. A Polícia Militar foi acionada e fez a preservação do local até a chegada da perícia. Segundo o tenente Artur Vasconcelos, Luciano estava com uma perfuração de tiro na mão, o que indica que ele tentou se defender.

O empresário Luciano Otávio Franco da Silva Junior, de 20 anos, que estava desaparecido desde a terça-feira (13) foi encontrado morto com marcas de tiros, por volta de 11h desta sexta-feira (16), no município de Óbidos. O corpo estava distante aproximadamente 400 metros de onde o carro foi encontrado queimado.

