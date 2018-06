Desaparecido há dias, corpo de ex-militar é encontrado em Tucuruí

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que confirmou que o corpo foi encontrado, ainda não há informações sobre o que pode ter causado a morte do ex-militar. O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para fazer a remoção do corpo e determinar a causa mortis. Por: Portal ORM

Família e amigos fizeram campanha nas redes sociais para localizar o jovem (Foto: Reprodução/Facebook) -O ex-policial militar Edivam Alves, que estava desaparecido há dias, foi encontrado morto no município de Tucuruí, sudeste paraense. Desde que o jovem havia desaparecido, amigos e familiares realizavam uma campanha nas redes sociais, na tentativa de levantar qualquer informação sobre o paradeiro do jovem.

