Desaparecido há dois dias, corpo de jovem é encontrado boiando em rio de Itaituba

Lucas, em destaque, desapareceu no último domingo (19) (Reprodução / Facebook)

Lucas Carvalho havia sumido no domingo após subir em uma pedra para tirar fotos

O corpo do jovem Lucas Carvalho Pimenta, de 23 anos, que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado boiando no rio Itapacurá, na comunidade Santa Rita, município de Itaituba, no sudoeste do Pará, nesta terça-feira (21).

O rapaz, que trabalhava como barbeiro, havia sumido no último dia 19, domingo, após ter subido em algumas pedras para tirar fotos. A vítima teria se desequilibrado e caído dentro do rio, afundando imediatamente.

A informação da morte de Lucas foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) nesta quarta-feira (22).

Os salvaguardas, com a ajuda de moradores da comunidade, fizeram buscas na localidade desde a tarde de domingo, mas ainda não haviam localizado o cadáver da vítima. Lucas foi achado por um pescador, que acionou os bombeiros em seguida, por volta de 7h30.

O corpo do rapaz foi encontrado em cima de uma pedra, a cerca de mil metros distante do local de onde desapareceu. Os bombeiros informaram que, por conta de forte correnteza presente no local, não foi possível a atuação dos mergulhadores.

O CBMP fez a remoção do corpo da vítima no final da manhã de terça-feira. O cadáver de Lucas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado para sepultamento.

Por:Redação Integrada

