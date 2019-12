Desaparecimento de empresário de Moraes Almeida é investigado.

( Foto: Reprodução) – O empresário e Diretor da ALPEMMAR (Associação pela legalização dos pequenos mineradores de Moraes Almeida e região)

EM MORAES DE ALMEIDA – Desaparecimento de empresário de Moraes Almeida que já dura quase dois dias, é investigado.

Eurivaldo Alves Mariano encontra-se desaparecido desde a manhã de segunda-feira (09), quando manteve o último contato com sua esposa.

Conhecido no Distrito de Moraes Almeida por “Cotia”, Eurivaldo saiu para ir até sua propriedade rural, quando manteve contato com a esposa Marta Rezende Bueno que está viajando fora do Brasil, via Whatsapp, às 10 horas da manhã da última segunda-feira (09). Desde então, ele não entrou mais em contato por mensagem de áudio.

Após o último contato confirmado, possivelmente outra pessoa usando seu número de Whatsapp, começou a solicitar valores em dinheiro, dizendo que não podia mandar áudio porque o aparelho teria estragado, o que supostamente estava sendo feito por terceiros.

Familiares rastrearam o celular e conseguiram descobrir que o mesmo já estava no estado de Rondônia, porém, no mesmo momento, foram realizadas compras no cartão do empresário na cidade de Itaituba.

A informação foi dada pelo advogado dos empresários e da associação Fernando Brandão que acompanhou através de sua assessoria o registro na 19° seccional de Polícia Civil de Itaituba.

“Estamos muito preocupados com essa situação toda, pois já se passaram muitas horas e não tivemos mais informações do paradeiro do Eurivaldo. As polícias já estão em ação, em busca por todos os meios possíveis. Pode se tratar de um sequestro. Estamos tratando o caso com muita responsabilidade, e esperamos encontrar Eurivaldo o mais breve possível. Qualquer informação será importante para a polícia. Esperamos que não passe de um grande susto” contou o advogado.

