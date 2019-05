Desaparecimento de jovem intriga familiares e polícia em Itaituba, no Pará

Winglya Aboim Lopes foi vista pela última vez em Itaituba no dia 8 de maio de 2019 — (Foto: Reprodução/Facebook)

Winglya Aboim Lopes não faz contato com a família desde o dia 2 de maio. Ela foi vista pela última vez por uma vizinha, dia 8.

Há oito dias repercute nas redes sociais de Itaituba, sudoeste do Pará, o desaparecimento de uma jovem de 25 anos. Winglya Aboim Lopes foi vista pela última vez no dia 8 de maio, em sua casa, no bairro Campo Belo, onde uma vizinha foi entregar um convite de aniversário.

Dias antes do desaparecimento, Winglya esteve em um salão de beleza no residencial Vale do Piracanã, em companhia do ex-marido Arlisson Sousa, com quem tem um filho de 2 anos. No salão, a jovem descoloriu completamente os cabelos.

O caso foi registrado por familiares da jovem na delegacia de Polícia Civil de Itaituba. No boletim de ocorrência, foi informado que Arlisson contou que Winglya saiu de casa sozinha, sem o filho, na madrugada do dia 8, por volta das 1h. Ele disse ainda que ela saiu levando o valor de R$ 600, que estava na carteira dele.

Ainda de acordo com a família, o relacionamento do casal era conturbado, e apesar de ainda morarem juntos, não viviam mais como marido e mulher.

A última informação que a família de Winglya teve sobre Arlisson é de que ele viajou levando o filho de 2 anos, incialmente para Manaus e depois para o estado do Maranhão.

A tia de Winglya, Odaise Peres Lopes disse ao G1 que familiares da jovem em Itaituba e Aveiro estão desesperados devido a falta de notícias da jovem desde o dia 9 de maio. “É uma situação muito difícil e de aflição. Nós pedimos às pessoas que tenham alguma informação que possa levar até a minha sobrinha, que nos avisem, que façam contato”, disse Odaise.

Qualquer informação que possa levar à localização de Winglya pode ser repassada para os números: (93) 99230-9521 ou (93) 99138-9790.

Por:Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...