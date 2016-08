Descartável pelo PT, Dilma pode retornar ao PDT

O colunista do Metro Jornal Cláudio Humberto divulgou a informação de que o PT deixou claro a Dilma Rousseff que fora da presidência da República ela virou peça descartável para o partido.

Após o Senado destituí-la do cargo em definitivo, Dilma leu um vigoroso discurso de protesto contra o impeachment. Auxiliares próximos dizem que a petista não sabe ainda o que vai fazer da vida, mas o “gelo” que já percebe no PT pode levá-la de volta ao PDT, o primeiro partido a que se filiou.

No PDT, Dilma dava assessoria a Leonel Brizola a distância, enviando-lhe um clipping diário de notícias, sua maior especialidade.

Segundo pesquisas internas no PT, Dilma lembra mais o envolvimento do partido com corrupção do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ausência de Lula

Dilma fez um discurso diante de uma pequena plateia na qual uma ausência foi muito notada: o ex-presidente Lula.

Por influência de sua mulher, Lula não associa sua imagem a más notícias.

