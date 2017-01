Descaso – Clientes não consegue sacar dinheiro em caixas eletrônicos do Banco do Brasil em Novo Progresso

Um indignado cliente do Banco em Novo Progresso enviou as fotos ao Jornal Folha do Progresso para divulgação! Clientes ficaram sem poder usar os caixas eletrônicos neste domingo (22) os caixas estavam desligados.

Agência do Banco do Brasil de Novo Progresso deixa Clientes sem dinheiro neste final de semana. Caixas Eletrônicos estavam desligados nesse Domingo 22-01-2017.

A Agência do Banco do Brasil de Novo Progresso inicia o ano deixando clientes sem dinheiro, os caixas eletrônicos neste domingo 20 de Janeiro estavam desligados, essa situação já faz parte da rotina da população progressense, essa é uma cena que tem se repetido por diversas vezes deixando clientes indignados e impossibilitados de fazer saques, mesmo estando munidos de dinheiro em suas respectivas contas bancárias sem poder movimentar ou fazer qualquer outra operação bancária.

Temos sido obrigados a ter que conviver com essa falta de respeito a anos, onde nada ou quase nada tem sido feito pelas autoridades competentes afim de sanar de uma vez por todas esse problema, que já é um paradigma em meio a sociedade progressense.

Passa ano e parece que problemas antigos insistem em continuar fazendo parte das nossas vidas, nos causando constrangimentos, raiva e indignação, pedimos encarecidamente as autoridades competentes, ao PROCON, ao ministério público, ao poder legislativo municipal, bem como ao poder executivo municipal que tomem medidas cabíveis para resolver o quanto antes essa triste situação que se arrasta a anos. Às 09h30, o trabalhador Julio Cesar, tentou sacar seu pagamento na agência do Banco do Brasil da Avenida Jamanxim e saiu sem o dinheiro. “Não consegui nem tirar o extrato, nem o principal que é tirar o dinheiro. Eu já tinha passado aqui às 7h, mas estava desligado, aí retornei às 09h30mn” e os caixas permanecem desligado, um descaso, afirmou. Em Novo Progresso está é a única agencia do banco do Brasil, onde funciona o sistema de caixa eletrônico aos domingos e feriados.

A professora Telma também tentou sacar dinheiro nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, por volta das 11h30, mas não conseguiu. “Eu vim fazer saque, mas infelizmente eu fui em cada caixa e todos estavam desligados”, afirmou Telma ao Jornal Folha do Progresso.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso tentou contato com a gerência do Banco do Brasil de Novo Progresso, mas não foi possível, continuaremos tentando ter uma resposta nesta segunda-feira (23).

Por Redação Jornal Folha do Progresso

