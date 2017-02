Descoberto buraco negro que engole quantidades exorbitantes de matéria

Segundo Lin, a sua equipe descobriu por acaso um dos buracos negros mais extraordinários ao observar o conjunto de galáxias NGC 5813 na constelação de Virgem, localizada a bilhões de anos-luz da Terra. Com ajuda de telescópios, os cientistas descobriram mais uma galáxia, sendo esta mais próxima ao nosso planeta, SDSS J1500+0154, que atualmente está na etapa de formação estrelar. Um buraco negro relativamente pequeno se encontra no seu centro, cuja massa excede a da Terra apenas em um milhão de vezes.

Quando estrelas e outros objetos se aproximam do buraco negro, este os engole, mas por partes, lentamente, o que aumenta o brilho da estrela. Esse fenômeno pode ser observado durante meses graças ao atraso gravitacional do tempo nos arredores do buraco negro.

You May Also Like