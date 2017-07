Desconto nos combustíveis para consumidor do PA depende de repasse das refinarias, diz Dieese

Redução no preço dos combustíveis entrou em vigor nesta terça-feira e faz parte de nova política da Petrobrás.

O preço da gasolina e do óleo diesel comercializados no Pará podem ficar mais baratos. O motivo da redução é uma determinação do Governo Federal, que reduziu o preço dos combustíveis nas refinarias a partir da zero hora desta terça-feira (11) em 2%, no caso da gasolina, e 1,7% no preço do Diesel.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e estudos Socieconômicos (DIEESE/PA), porém, para chegar ao consumidor final o desconto vai depender de uma serie de fatores, entre eles a entrega por parte das distribuidoras aos postos, combustíveis já com redução de preço efetuada pelo Governo na Refinaria e por parte dos Postos a manutenção das margens de comercialização.

O G1 entrou em contato com o sindicato dos postos de combustíveis, mas não recebeu resposta até o presente momento sobre a possibilidade do repasse do reajuste.

De acordo com o balanço realizado neste final de semana, o preço por litro da gasolina comum varia entre R$ 3,360 e R$ 3,859 – uma média de R$3,593 por litro. O Preço médio do Diesel custa R$ no valor de R$3,135 nas bombas de Belém, variando entre R$ 2,880 e R$3,289.

