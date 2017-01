Descontos do IPVA 2017 para placas 02 a 32 terminam nesta terça

A data final para o licenciamento destes veículos será dia 24 de março.

Os descontos são de 15% para o carro que está há dois anos sem multa.

Termina nesta terça-feira (24) o prazo para o pagamento, com descontos, do licenciamento de veículos com placas de finais 02 a 32. A data final para o licenciamento destes veículos, junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) será no dia 24 de março.

Os descontos são de 15% do valor do imposto para o carro que está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O desconto não é cumulativo. O proprietário de veículo tem, ainda, a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas, sem desconto.

O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no site da Secretaria de Fazenda (Sefa).

Segundo o Detran, transitar com o licenciamento em atraso é considerado infração gravíssima prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor flagrado com o licenciamento em atraso pode ser multado, ter o veículo removido, além de ter sete pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Serviço

O contribuinte poderá acessar o Portal de Serviços da Sefa na internet e clicar no item “IPVA Antecipação”. Para maiores informações acesse o site da Sefa ou o serviço de atendimento telefônico, 0800-725-5533.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...