Descubra como criar Stories com as músicas do Spotify

Não é novidade dizer que o recurso de Stories, do Instagram, é uma das ferramentas mais utilizadas na atualidade; no final do ano passado, ele chegou à marca dos 300 milhões de usuários, que compartilham imagens de seu dia a dia, momentos com amigos e, claro, as músicas que estão escutando.

Porém, era muito comum que os usuários instalassem aplicativos de captura de tela para mostrar qual música estavam escutando no Spotify, por exemplo. Pensando nisso, o Spotify agora permite compartilhar e enviar direto para o Stories essa informação! Bem mais fácil, né?

Confira o tutorial abaixo:

-Abra o Spotify em seu celular.

-Dê play em alguma música.

-Agora, toque no ícone de reticências, localizado ao lado do nome da música.

-Um menu será aberto, mostrando algumas opções. Nele, toque em “Compartilhar”.

-Selecione “Histórias do Instagram”.

-O Instagram será aberto direto na tela de Stories, junto com a capa do álbum e o nome da música que você está ouvindo.

-Por fim, é só posicionar a capa da forma que você preferir!

Você verá que a música será compartilhada como se fosse um sticker dos Stories, de modo que aparecerá a capa do álbum que você está ouvindo. Assim, é possível girar, ampliar e diminuir a capa do álbum em questão, além de aplicar filtros, textos e outros recursos disponíveis.

Essa ferramenta é nova e pode ser utilizada em smartphones com os sistemas Android e iOS.

