Descubra como ler mensagens sem ficar online no Whatsapp

O aplicativo Hidden Chat permite ler mensagens de forma secreta no WhatsApp pelo celular Android. O recurso exibe todos os recados novos, de amigos e grupos, em “bolhas” flutuantes na tela, de forma semelhante ao Facebook Messenger. Assim, é possível visualizar as mensagens sem aparecer como online no mensageiro.

A dica é interessante para quem gosta de ter maior privacidade ao usar o app, já que não é possível esconder de forma oficial o status exibido no topo da conversa, apenas remover os checks azuis de leitura. Não é necessário fazer root no smartphone e o recurso é gratuito para baixar. Veja, neste tutorial, o passo a passo de como usar o aplicativo para ficar invisível no WhatsApp.

Passo 1. Baixe o app Hidden Chat no celular. Em seguida, é necessário fazer alguns ajustes para instalar. Primeiro, na tela inicial, pressione “OK”. Você será levado para os ajustes de notificações do Android. Ative a chave ao lado de “ChatBubbles”.

Passo 2. Confirme em “Permitir” para ativar as notificações e volte ao app do Hidden Chat. Certifique-se de que a chave ao lado de “Show bubble for WhatsApp” esteja ativada (em verde).

Passo 3. Agora, toda vez que receber um recado no WhatsApp, seja de amigos ou grupos, surgirá uma bolha flutuante (que lembra o Messenger). Basta tocar sobre ela para abrir os recados. A desvantagem é que o Hidden Chat não exibe fotos nem vídeos, apenas mensagens de texto. Há o histórico breve da conversa que será exibido enquanto você não excluir a bolha da tela. A pessoa do outro lado não vai ver o status de online no mensageiro, nem saber que você já leu o recado.

Passo 4. Para apagar o histórico breve do app Hidden Chat (a conversa permanece no WhatsApp), basta arrastar a bolha para o “X” na base da tela.

