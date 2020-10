Desembargadora Célia Pinheiro é eleita presidente do TJPA

Desa. Célia Pinheiro, com os desembargadores Ronaldo Valle e Rosileide Cunha, eleitos novos dirigentes do TJPA — Foto: Ascom/TJPA

Escolha ocorreu nesta quarta-feira (14), em sessão do Pleno do Tribunal de Justiça que contou com a presença de seus 30 integrantes.

A desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro foi eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o biênio 2021/2023. A escolha ocorreu nesta quarta-feira (14), em sessão do Pleno do Tribunal de Justiça que contou com a presença de seus 30 integrantes. Para a vice-presidência foi eleito o desembargador Ronaldo Marques Valle e para a Corregedoria Geral de Justiça a desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

As desembargadoras Maria Filomena de Almeida Buarque, Ezilda Pastana Mutran, Rosi Maria Gomes e Eva do Amaral Coelho foram eleitas para compor o Conselho da Magistratura juntamente com os membros natos que são os titulares da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Geral de Justiça. A posse ocorrerá no primeiro dia útil de fevereiro de 2021.

Somando 29 anos de exercício na magistratura, a desembargadora Célia Regina, atual vice-presidente do TJPA, já desempenhou diversas funções ao longo de sua carreira, atuando como juíza auxiliar da Corregedoria e da Presidência do TJPA, estando à frente de diversas unidades como Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, Coordenadoria dos Juizados Especiais, Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de desempenhar os cargos de corregedoria, vice-presidente e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Conforme afirmou o exercício das várias funções “me proporcionaram a experiência e conhecimento necessários que contribuirão para exercer, com apoio e colaboração de todos a Presidência deste Tribunal de Justiça”.

